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Агент Жезуса: «Мы провели переговоры с «Арсеналом». Габриэлем интересуются еще шесть клубов»

Марсело Петтинати, агент нападающего «Ман Сити» Габриэля Жезуса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Арсенал».

«Мы провели переговоры с «Арсеналом» по Жезусу, нам нравится их проект. Обсуждаем возможность перехода.

Габриэлом интересуются еще шесть клубов. Сейчас он сосредоточен на заключительных матчах «Ман Сити» в сезоне», – сказал Петтинати.

  • Жезус стоит 50 миллионов евро.
  • Он забил 13 голов и отдал 12 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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