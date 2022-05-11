Агент Жезуса: «Мы провели переговоры с «Арсеналом». Габриэлем интересуются еще шесть клубов»

Марсело Петтинати, агент нападающего «Ман Сити» Габриэля Жезуса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Арсенал».

«Мы провели переговоры с «Арсеналом» по Жезусу, нам нравится их проект. Обсуждаем возможность перехода.

Габриэлом интересуются еще шесть клубов. Сейчас он сосредоточен на заключительных матчах «Ман Сити» в сезоне», – сказал Петтинати.

Жезус стоит 50 миллионов евро.

Он забил 13 голов и отдал 12 ассистов в 39 матчах этого сезона.

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