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Глушаков: «Семин – легендарный тренер. Настоящий, русский. Он создал «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил эск-тренера «Локомотива» Юрия Семина с 75-летием.

«Историй очень много. Можно долго сидеть и вспоминать. Хотелось бы поздравить его с таким знаменательным событием — 75 лет, юбилей. Юрий Палыч хороший человек. Желаю ему крепкого здоровья. У него всe есть.

Сeмин — легендарный тренер. Он тот, кто создал «Локомотив». Тяжело представить клуб без него. Хотелось бы сказать ему спасибо за его вклад в отечественный футбол. Он гремел с «Локомотивом» на полях Европы. Обыгрывал многие команды в Лиге чемпионов.

Хороший человек. Правильный, настоящий, наш — русский, как говорится!» — сказал Глушаков.

  • Семин трижды брал РПЛ с «Локомотивом».
  • Также он выигрывал УПЛ с «Динамо».
  • Тренер без работы с прошлого года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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