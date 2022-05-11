Обамеянг: «Дембеле – мой брат. Надеюсь, он останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг не хочет ухода партнера Усмана Дембеле. Контракт француза истекает летом.

«Дембеле мой младший брат. У нас отличные отношения. Он в отличной форме, и надеюсь, что он останется», – сказал Обамеянг.

Накануне Дембеле сделал 2 ассиста в матче против «Сельты» (3:1).

Дембеле – лучший ассистент сезона топ-5 лиг Европы в 2022 году.

Обамеянг перешел в «Барселону» зимой из «Арсенала».

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