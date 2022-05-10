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Лещенко: «Динамо» поддержало мою инициативу записать песню о клубе с Егором Кридом»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко планирует записать песню о «Динамо» совместно с Егором Кридом. Клуб поддержал певца.

«Речь не совсем о гимне – он у клуба уже есть. Была мысль сделать песню, которую могли бы подхватить болельщики, исполнять во время матчей. Обсудил это с Егором Кридом, он обещал посмотреть, что можно придумать. Также поучаствует Аглая Шиловская, которая ходит на матчи со своим сыном.

К сожалению, сейчас достаточно мало творческой молодeжи вовлечено в процессы болельщиков. Раньше мы теснее общались с командой, дружили со спортсменами, ездили за ними повсюду — теперь дистанция увеличилась. Между тем необходимо единение спорта и культуры двух, скажем так, витрин нашего Отечества. Мы должны пропагандировать здоровый образ жизни и нравственные посылы. Особенно в столь сложное время, когда нам приходится жить в замкнутом пространстве.

Идея создания песни – личная инициатива, но с клубом еe обсуждал, меня поддержали. Всe-таки это не имеет никакого отношения к деятельности «Динамо», денег на это выделять не нужно», – сказал Лещенко.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 08:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +6010

    порт 26 минут назад

    А спартак с Борей Моисеевым.

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