Примера. «Барса» победила «Сельту» благодаря дублю Обамеянга и двум ассистам Дембеле

«Барселона» обыграла «Сельту» (3:1) в 36-м туре Примеры.

Дубль в составе каталонцев оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. Вингер Усман Дембеле сделал два ассиста.

Благодаря этой победе «Барселона» оторвалась от «Севильи», идущей на третьем месте в Примере, на семь очков.

Испания. Примера. 36-й тур

Барселона – Сельта – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Депай, 30; 2:0 – Обамеянг, 41; 3:0 – Обамеянг, 48; 3:1 – Аспас, 50.

Удаления: нет – Мурильо, 58.

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