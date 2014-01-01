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Н’Жи – о санкциях УЕФА: «Иностранцы и русские в «Динамо» мечтали сыграть в еврокубках. Все страны должны оставаться в игре»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи высказался о введении новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Очень сложная ситуация для всех нас: как для иностранных игроков, так и для русских, которые мечтали сыграть в еврокубках. Надеюсь, скоро всe поменяется. Это футбол… Нужно, чтобы все страны оставались в игре», — сказал Н’Жи.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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