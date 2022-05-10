Н’Жи – о санкциях УЕФА: «Иностранцы и русские в «Динамо» мечтали сыграть в еврокубках. Все страны должны оставаться в игре»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи высказался о введении новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Очень сложная ситуация для всех нас: как для иностранных игроков, так и для русских, которые мечтали сыграть в еврокубках. Надеюсь, скоро всe поменяется. Это футбол… Нужно, чтобы все страны оставались в игре», — сказал Н’Жи.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?