Соболев – о «Спартаке» в стыках: «Такое просто невозможно»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что его команда не могла оказаться в зоне переходных матчей.
– В прошлом сезоне «Спартак» часто набирал очки, уступая по ходу матчей. Чего не хватает по сравнению с тем сезоном?
– Думаю, это связано с уверенностью. Если ты не выиграл один раз, второй, то она пропадает. Нужно побеждать!
Если вспомнить сложные матчи прошлого сезона, где мы уступали в счете, то даже на подсознании всегда чувствовалось: сейчас соберемся и перевернем игру.
Как было с «Химками» дома, потом в серебряном Грозном. Мыслить нужно так: если пропустили – ничего критичного, сейчас забьем два.
– Раздражали разговоры про близость «Спартака» к зоне стыков?
– Это что-то из области фантастики. Такое просто невозможно.
- «Спартак» набрал 37 очков в 28 турах РПЛ.
- Команда занимает 9-е место в таблице лиги.
- Отрыв от зоны стыков – 8 очков.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?