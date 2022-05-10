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Соболев – о «Спартаке» в стыках: «Такое просто невозможно»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что его команда не могла оказаться в зоне переходных матчей.

– В прошлом сезоне «Спартак» часто набирал очки, уступая по ходу матчей. Чего не хватает по сравнению с тем сезоном?

– Думаю, это связано с уверенностью. Если ты не выиграл один раз, второй, то она пропадает. Нужно побеждать!

Если вспомнить сложные матчи прошлого сезона, где мы уступали в счете, то даже на подсознании всегда чувствовалось: сейчас соберемся и перевернем игру.

Как было с «Химками» дома, потом в серебряном Грозном. Мыслить нужно так: если пропустили – ничего критичного, сейчас забьем два.

– Раздражали разговоры про близость «Спартака» к зоне стыков?

– Это что-то из области фантастики. Такое просто невозможно.

  • «Спартак» набрал 37 очков в 28 турах РПЛ.
  • Команда занимает 9-е место в таблице лиги.
  • Отрыв от зоны стыков – 8 очков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт «Спартака»

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