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Мане хочет перейти в «Барселону». Он считает, что переход повысит его шансы на «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может летом оказаться в «Барселоне».

Каталонский клуб намерен усилить атаку и считает 30-летнего вингера реальным вариантом.

Сам футболист хочет поиграть в Примере. Сенегалец считает, что в составе «Барсы» у него будет больше шансов на получение «Золотого мяча».

  • В этом сезоне Мане забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
  • Форвардом «Ливерпуля» также интересуется «Бавария».

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Источник: Mundo Deportivo

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Комментарии1
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    Рейтинг: +105

    гууд 50 минут назад

    просто ФИО поменяй, сам знаешь какую...

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