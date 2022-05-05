Мане хочет перейти в «Барселону». Он считает, что переход повысит его шансы на «Золотой мяч»

просто ФИО поменяй, сам знаешь какую...
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может летом оказаться в «Барселоне».
Каталонский клуб намерен усилить атаку и считает 30-летнего вингера реальным вариантом.
Сам футболист хочет поиграть в Примере. Сенегалец считает, что в составе «Барсы» у него будет больше шансов на получение «Золотого мяча».
- В этом сезоне Мане забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
- Форвардом «Ливерпуля» также интересуется «Бавария».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?