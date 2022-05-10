Мане хочет перейти в «Барселону». Он считает, что переход повысит его шансы на «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может летом оказаться в «Барселоне».

Каталонский клуб намерен усилить атаку и считает 30-летнего вингера реальным вариантом.

Сам футболист хочет поиграть в Примере. Сенегалец считает, что в составе «Барсы» у него будет больше шансов на получение «Золотого мяча».

В этом сезоне Мане забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах.

Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

Форвардом «Ливерпуля» также интересуется «Бавария».

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