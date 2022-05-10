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  • Мане хочет перейти в «Барселону». Он считает, что переход повысит его шансы на «Золотой мяч»

Мане хочет перейти в «Барселону». Он считает, что переход повысит его шансы на «Золотой мяч»

10 мая 2022, 13:33
4

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может летом оказаться в «Барселоне».

Каталонский клуб намерен усилить атаку и считает 30-летнего вингера реальным вариантом.

Сам футболист хочет поиграть в Примере. Сенегалец считает, что в составе «Барсы» у него будет больше шансов на получение «Золотого мяча».

  • В этом сезоне Мане забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
  • Форвардом «Ливерпуля» также интересуется «Бавария».

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Мане Садио
Комментарии (4)
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гууд
1652184552
просто ФИО поменяй, сам знаешь какую...
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Lipatoff
1652199060
Если кого-то и брать из Ливерпуля так только Арнольда, я бы и Ван Дейка взял, но сейчас уже есть подрастающая ему аналогия в лице Араухо
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