Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заинтересовал другой топ-клуб.

30-летнего футболиста во время ближайшего межсезонья хочет купить «Бавария».

Стороны пока не вступали в переговоры по поводу возможного трансфера сенегальца.

В этом сезоне Мане забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах.

Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?