Теперь слово "Может", звучит по другому.
Оценим этот год в перспективе на будуещее.
Китай и Россия= с деньгами.
Евросоюз= молоко+трангендеры.
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заинтересовал другой топ-клуб.
30-летнего футболиста во время ближайшего межсезонья хочет купить «Бавария».
Стороны пока не вступали в переговоры по поводу возможного трансфера сенегальца.
- В этом сезоне Мане забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?