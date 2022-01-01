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Мане летом может перейти в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заинтересовал другой топ-клуб.

30-летнего футболиста во время ближайшего межсезонья хочет купить «Бавария».

Стороны пока не вступали в переговоры по поводу возможного трансфера сенегальца.

  • В этом сезоне Мане забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 46 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3548

    Питерский князь 4 минуты назад

    Теперь слово "Может", звучит по другому.
    Оценим этот год в перспективе на будуещее.
    Китай и Россия= с деньгами.
    Евросоюз= молоко+трангендеры.

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