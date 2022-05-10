Карасев: «Топ-клубы Саудовской Аравии соответствуют командам первой восьмерки РПЛ»

Арбитр Сергей Карасев, работавший на матче саудовского чемпионата, сравнил местную лигу с РПЛ.

— Как вам уровень футбола в саудовском чемпионате?

— Топ-клубы вполне соответствуют командам первой восьмерки РПЛ, а парочка и в пятерке могла бы шороху навести. Но сам футбол у них другой.

Команды не слишком заточены на тактику: бегут вперед, обыгрывают, бьют по воротам, после мелких столкновений падают, кричат, что-то просят у судьи. Чувствуются эмоции и нерв. Не так, что забил, закрылся, выставил редуты, уплотнил линии и караулишь контратаку. Игра искрометная, без особых переживаний за оборону.

— Как проявил себя Зе Луиш?

— Старался, но если нападающий не забил, значит, себя не проявил. Играл в паре с другим форвардом, тоже фактурным, таранным. Пытались нагнетать, цеплялись. Иногда делали скидки, но не было подбора и продолжения.

— Перекинулись с Зе парой слов?

— Перед стартовым свистком он подошел, сказал по-русски «как дела», «удачи», что-то такое. Улыбнулись друг другу и пошли на поле.

Карасев отработал на матче между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Таавуном» (4:0).

Россиянин назначил два пенальти в ворота «Аль-Таавуна» и показал игрокам 7 желтых карточек.

Помощниками Карасева были Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На VAR работал Виталий Мешков.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?