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Крауч – о «МЮ»: «Олд Траффорд» стал чуть ли не кладбищем для игроков и тренеров»

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч высказался о «Манчестер Юнайтед».

«Олд Траффорд» стал чуть ли не кладбищем для игроков и тренеров. Просто посмотрите, как все эти люди начинают сдавать и страдают от хронической нехватки уверенности.

Аргумент о давлении справедлив, но у «МЮ» есть проблемы и с непостижимой кадровой политикой. Все шаги имеют краткосрочный характер, футболисты подписываются на огромные зарплаты без какой-либо системы», – сказал Крауч.

  • «МЮ» идет на 6-м месте в АПЛ.
  • Команда не сыграет в ЛЧ в следующем сезоне.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Daily Mail

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