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Холанд прошел медобследование для перехода в «Манчестер Сити» (Фабрицио Романо)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд все ближе к переходу в «Манчестер Сити».

В понедельник, 9 мая, норвежец прошел медицинское обследование для перехода в клуб АПЛ.

Сумма трансфера – 75 миллионов евро, контракт – до 2027 года, зарплата – не более 375 тысяч фунтов в неделю.

  • В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
  • Сообщалось, что «Сити» объявит о сделке в ближайшие дни.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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