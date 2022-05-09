Холанд прошел медобследование для перехода в «Манчестер Сити» (Фабрицио Романо)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд все ближе к переходу в «Манчестер Сити».
В понедельник, 9 мая, норвежец прошел медицинское обследование для перехода в клуб АПЛ.
Сумма трансфера – 75 миллионов евро, контракт – до 2027 года, зарплата – не более 375 тысяч фунтов в неделю.
- В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
- Сообщалось, что «Сити» объявит о сделке в ближайшие дни.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Фабрицио Романо