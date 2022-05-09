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Экс-судья Федотов: «Матюнин не будет судить при Хачатурянце. Будет долгое расследование»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о ситуации с арбитром Алексеем Матюниным.

«Если Хачатурянц планирует обращаться в правоохранительные органы, значит владеет какой-то информацией по Матюнину. Либо Матюнин провалил полиграф, и в РФС что-то узнали, либо он просто сорвал процедуру прохождения полиграфа.

Чтобы пойти в МВД, должен быть предоставлен обвинительный факт, чтобы было возбуждено уголовное дело. Дело может быть возбуждено только если Матюнин получил взятку и у РФС есть доказательства.

Верю ли я что Матюнин был предвзят в матче «Химки» – «Крылья»? Я посмотрел полностью всю игру. Большинство решений в эпизодах были перекошены в пользу «Химок». Это касается и спорных эпизодов, и в целом, трактовки единоборств.

Что касается удаления Якубы, у меня возникают вопросы, почему Матюнин принял такое решение, да и еще ссылаясь на ФИФА. Это не в его стиле. Меня вот это напрягает.

Матюнин всегда отпускал весь верх — то есть не свистел нарушения во время верховых единоборств. Если не было выставленного локтя и разбитой головы, например, он не фиксировал нарушения. А тут вдруг решил зафиксировать.

Пока будет Хачатурянц, Матюнина в работе мы не увидим. Весь этот процесс будет очень долгим. Пока будет идти расследование, Матюнин не будет судить. Он это сам прекрасно понимает — у него уже было расследование эпизода с Халком.

Если даже расследование закончится, но при этом Хачатурянц будет при судействе, Матюнин не будет работать. Плюс у меня вопрос: где Шадыханов? Почему про него молчат?» — сказал Федотов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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