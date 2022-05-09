«Валенсия» пропросила болельщиков и СМИ прекратить травлю главного тренера Бордаласа

«Валенсия» выступила с заявлением, в котором попросила болельщиков и СМИ прекратить травлю главного тренера клуба Пепе Бордаласа.

«Поток враждебных высказываний, подпитываемый некоторыми средствами массовой информации, единственной целью которого является причинение вреда тренеру и команде, привел к очень серьезным оскорблениям со стороны противоборствующих болельщиков в адрес нашего тренера.

По этой причине от лица Клуба просим уважения по отношению к нашему тренеру и нашей команде», – говорится в заявлении клуба.

«Валенсия» идет на 10-м месте в Примере.

Команда не побеждает 7 матчей подряд.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?