«Арсенал» хочет сохранить Эль-Ненни

«Арсенал» вступил в переговоры с полузащитником Мохамедом Эль-Ненни по поводу продления контракта.
В лондонском клубе высоко ценят 29-летнего футболиста, несмотря на его статус запасного.
Действующее соглашение египтянина истекает 30 июня.
- Эль-Ненни выступает за «Арсенал» с января 2016 года.
- В этом сезоне хавбек провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: The Athletic