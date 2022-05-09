«Арсенал» хочет сохранить Эль-Ненни

«Арсенал» вступил в переговоры с полузащитником Мохамедом Эль-Ненни по поводу продления контракта.

В лондонском клубе высоко ценят 29-летнего футболиста, несмотря на его статус запасного.

Действующее соглашение египтянина истекает 30 июня.

Эль-Ненни выступает за «Арсенал» с января 2016 года.

В этом сезоне хавбек провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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