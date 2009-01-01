Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

«Арсенал» хочет сохранить Эль-Ненни

«Арсенал» вступил в переговоры с полузащитником Мохамедом Эль-Ненни по поводу продления контракта.

В лондонском клубе высоко ценят 29-летнего футболиста, несмотря на его статус запасного.

Действующее соглашение египтянина истекает 30 июня.

  • Эль-Ненни выступает за «Арсенал» с января 2016 года.
  • В этом сезоне хавбек провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Нкетиа – второй игрок «Арсенала», оформивший дубль к 10-й минуте в матче АПЛ
АПЛ. «Арсенал» победил «Лидс», Миколенко принес «Эвертону» победу над «Лестером» 2
«Реал», «Арсенал» – в гонке за Тилеманса 1
Источник: The Athletic

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:12
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11