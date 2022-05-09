Гвардиола – о чемпионской гонке в АПЛ: «Вся Англия поддерживает «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкуренции с «Ливерпулем» за победу в английской Премьер-лиге.

«Неделю назад в нас никто не верил. Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль»: и СМИ, и все остальные.

Конечно, у «Ливерпуля» невероятная история в еврокубках. Но не в Премьер-лиге – здесь у них один титул за 30 лет.

Но ситуация такая, какая есть. Нам нужно набрать девять очков. Возможно, хватит шести. Зависит от того, как пройдут следующие две игры.

Наша судьба в наших руках, и это важно», – сказал Гвардиола.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?