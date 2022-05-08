Нобоа: «В отстранении России от еврокубков нет ничего правильного»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о бане российского футбола. Игрок его не одобряет.

— Что с твоим будущем?

— У меня год контракта остался, президент мною доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, еще поиграю за «Сочи», еще один год.

— Российские клубы отстранили от еврокубков...

— Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?