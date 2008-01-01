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Нобоа: «В отстранении России от еврокубков нет ничего правильного»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о бане российского футбола. Игрок его не одобряет.

— Что с твоим будущем?

— У меня год контракта остался, президент мною доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, еще поиграю за «Сочи», еще один год.

— Российские клубы отстранили от еврокубков...

— Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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