Нобоа: «В отстранении России от еврокубков нет ничего правильного»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о бане российского футбола. Игрок его не одобряет.
— Что с твоим будущем?
— У меня год контракта остался, президент мною доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, еще поиграю за «Сочи», еще один год.
— Российские клубы отстранили от еврокубков...
— Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «РБ Спорт»