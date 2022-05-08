Масалитин: «Зачем Федотову идти в «Спартак»? Выгонят через полгода»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин предостерег главного тренера «Сочи» Владимира Федотова от ухода в московский клуб. Интерес со стороны спартаковцев есть.

«Сочи» в порядке. Думаю, могут и вторыми стать. «Динамо» сейчас в кризисе. Все решится в очном поединке. Федотов на своем месте. Зачем ему куда-то уходить? Разве «Сочи» не серьезная команда?

Куда ему идти – в «Спартак», что ли? Не надо ему дергаться. В «Сочи» Федотову дают творить, а в «Спартаке» выгонят через полгода...

Нет, все у него хорошо. Выстроил классную команду, модель, схема работает. И главное его не видно, не слышно. Он тихо качественно делает свою работу. Респект и уважуха!» – сказал Масалитин.

«Спартак» в 2006-2007 годах уже тренировал Владимир (Григорьевич) Федотов, брал с командой серебро РПЛ.

Федотов в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.

Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.

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