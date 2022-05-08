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  • Масалитин: «Зачем Федотову идти в «Спартак»? Выгонят через полгода»

Масалитин: «Зачем Федотову идти в «Спартак»? Выгонят через полгода»

8 мая 2022, 14:09
4

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин предостерег главного тренера «Сочи» Владимира Федотова от ухода в московский клуб. Интерес со стороны спартаковцев есть.

«Сочи» в порядке. Думаю, могут и вторыми стать. «Динамо» сейчас в кризисе. Все решится в очном поединке. Федотов на своем месте. Зачем ему куда-то уходить? Разве «Сочи» не серьезная команда?

Куда ему идти – в «Спартак», что ли? Не надо ему дергаться. В «Сочи» Федотову дают творить, а в «Спартаке» выгонят через полгода...

Нет, все у него хорошо. Выстроил классную команду, модель, схема работает. И главное его не видно, не слышно. Он тихо качественно делает свою работу. Респект и уважуха!» – сказал Масалитин.

  • «Спартак» в 2006-2007 годах уже тренировал Владимир (Григорьевич) Федотов, брал с командой серебро РПЛ.
  • Федотов в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.
  • Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Федотов Владимир
Комментарии (4)
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NewLife
1652011735
Твоими устами только навоз хавать. С какого бодуна синит-экспресс сделал Масалитина спартаковцем, где он на излете карьеры сыграл 27 игр в основном за дубль, а в конюшне сыграл 33 игры и был лучшим форвардом.
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BuenosArgentina
1652018914
Ну не через пол года , примерно через год, уже пробовали с 2012 года: Эмери, Карпин, Гунько, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов, Тедеско, Витория , Ваноли вон четыре месяца а ещё держится
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Павелий
1652024394
Не надо великого Григорьича хоть как-то ассоциировать с этим человеком из пула команд политпроекта!
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шахта Заполярная
1652024974
Куда кому идти без бомжеконя разберутся.
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