Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон. Им интересуются ЦСКА и «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не покинет клуб летом. Об этом сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.

– Что можете сказать насчет возможного назначения Федотова в «Спартак»? Разговаривали с ним насчет этого?

– Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания.

– Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон?

– Да.

  • Федотов интересен ЦСКА и «Спартаку».
  • Тренер в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.
  • Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Сочи» предложит Федотову новый двухлетний контракт. Тренер интересен ЦСКА и «Спартаку» 1
Масалитин: «Зачем Федотову идти в «Спартак»? Выгонят через полгода» 1
Федотов – о потенциальном назначении в «Спартак»: «Время покажет» 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:48
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4188

    sobaka120982 1 час назад

    Хорошая новость!!!! Прям отлегло

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24201

    bset 1 час назад

    Случай перехода Кокорина в Сочи показал, что верить там некому.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11