Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон. Им интересуются ЦСКА и «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не покинет клуб летом. Об этом сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.
– Что можете сказать насчет возможного назначения Федотова в «Спартак»? Разговаривали с ним насчет этого?
– Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания.
– Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон?
– Да.
- Федотов интересен ЦСКА и «Спартаку».
- Тренер в «Сочи» с 2019 года, его команда идет в РПЛ 3-й.
- Главное тренерское достижение Федотова – победа с «Оренбургом» в ФНЛ.
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Источник: «РБ Спорт»