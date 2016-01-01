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Малафеев: «Я приложил максимум усилий, чтобы Одоевский остался в «Зените». Он собирался в Москву»

Бывший функционер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что вратарь команды Даниил Одоевский мог покинуть клуб. В нем были заинтересованы в Москве.

«Я давно знаю Даниила. Когда я работал в «Зените», я приложил максимум усилий для того, чтобы он остался. Он уже собирался фактически уехать в Москву. Я пообщался с ним и с его мамой. Сказал, что у него хорошие перспективы вратаря, который может рано или поздно играть за «Зенит». Он это продемонстрировал. У меня есть какое-то понимание, что представляют собой футболисты и вратари в частности», – сказал Малафеев.

  • 19-летний Одоевский стоит 250 тысяч евро.
  • Он воспитанник «Зенита».
  • В сезоне РПЛ Одоевский провел 2 матча, пропустил 2 гола.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +63540

    portero 43 минуты назад

    А даст ли ему Семак практику??? Что-то я сомневаюсь...

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