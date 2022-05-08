Малафеев: «Я приложил максимум усилий, чтобы Одоевский остался в «Зените». Он собирался в Москву»

Бывший функционер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что вратарь команды Даниил Одоевский мог покинуть клуб. В нем были заинтересованы в Москве.

«Я давно знаю Даниила. Когда я работал в «Зените», я приложил максимум усилий для того, чтобы он остался. Он уже собирался фактически уехать в Москву. Я пообщался с ним и с его мамой. Сказал, что у него хорошие перспективы вратаря, который может рано или поздно играть за «Зенит». Он это продемонстрировал. У меня есть какое-то понимание, что представляют собой футболисты и вратари в частности», – сказал Малафеев.

19-летний Одоевский стоит 250 тысяч евро.

Он воспитанник «Зенита».

В сезоне РПЛ Одоевский провел 2 матча, пропустил 2 гола.

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