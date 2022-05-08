Судья Эвребе – о матче «Челси» – «Барселона» в 2009 году: «Все понимают, что нужно было ставить пенальти в пользу «Челси»

Бывший судья Том Хеннинг Эвребе вспомнил свой ответный полуфинал Лиги чемпионов сезона-2008/09 между «Челси» и «Барселоной». Он согласен, что ошибочно не назначил пенальти в ворота каталонцев.

«Не думаю, что фанаты «Челси» правы, когда говорят, что их команда должна была пробить пять-шесть пенальти. Но все, кто разбирается в футболе, понимают: пенальти должен был быть.

У меня просто было свое восприятие происходящего», – сказал Эвребе.

Благодаря счету 1:1 (0:0 в 1-м матче) в финал вышла «Барселона» Хосепа Гвардиолы, где победила «Манчестер Юнайтед».

Менеджером «Челси» был главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Эвребе по профессии психолог.

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