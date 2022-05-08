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  • Масалитин – о ситуации в ЦСКА: «Березуцкие потерялись, не понимают происходящее. Команда не играет»

Масалитин – о ситуации в ЦСКА: «Березуцкие потерялись, не понимают происходящее. Команда не играет»

8 мая 2022, 01:04
6

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.

«Получается, и братья теперь потерялись, сидят не понимают, что происходит, а команда вообще не играет.

«Сочи» насытил игроками середину поля, Березуцкий ответил тем же, но Жоаозиньо с Ивелином Поповым двигались, они знают свой маневр, а что ЦСКА? Жан-Филипп Гбамен с Максимом Мухиным отбирали ещe кое-как, но продолжения никакого, никто не открывается. Юсуфа Языджи надо было менять на 15-й минуте», – считает Масалитин.

  • Языджи арендован до лета у «Лилля».
  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Березуцкий Алексей
Комментарии (6)
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PUTINHUILO
1651975584
Слава Україні!
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kvm
1651987205
верните Лёню Слуцкого!
Ответить
sochi-2013
1651988719
Им не до футбола. Жвачку рекламируют.
Ответить
portero
1651991020
Сезон то уж доиграют, а там видно будет, какой бюджет освоить можно...
Ответить
nik55
1651996695
а кто вообще сказал что они тренеры ?
Ответить
paracetamol
1651998616
А лошади никогда весной не играют. Они выдохнумшие!
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