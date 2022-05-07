АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и догнал «Манчестер Сити», у которого матч в запасе

«Ливерпуль» в 36-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Оба мяча забили легионеры.

Луис Диас впервые забил за «Ливерпуль» в двух матчах подряд.

«Ливерпуль» сравнялся по очкам с лидирующим «Манчестер Сити», но у манчестерцев матч в запасе. «Тоттенхэм» на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов.

Ливерпульцы не проигрывают 14 матчей подряд.

«Тоттенхэм» не побеждает на «Энфилде» с 2011 года.

Англия. АПЛ. 36-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сон, 56; 1:1 – Диас, 74.

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