АПЛ. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и догнал «Манчестер Сити», у которого матч в запасе

«Ливерпуль» в 36-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Оба мяча забили легионеры.
Луис Диас впервые забил за «Ливерпуль» в двух матчах подряд.
«Ливерпуль» сравнялся по очкам с лидирующим «Манчестер Сити», но у манчестерцев матч в запасе. «Тоттенхэм» на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов.
Ливерпульцы не проигрывают 14 матчей подряд.
«Тоттенхэм» не побеждает на «Энфилде» с 2011 года.
Англия. АПЛ. 36-й тур
Ливерпуль – Тоттенхэм – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Сон, 56; 1:1 – Диас, 74.
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Источник: Бомбардир.ру