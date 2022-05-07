Гвардиола: «Манчестер Сити» не ставил передо мной задачу выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что перед ним не стоит задачи выиграть Лигу чемпионов.

«Когда меня приглашали, владельцы не говорили мне, что мы должны выиграть Лигу чемпионов. Не говорили даже про АПЛ», – сказал тренер.

Гвардиола доходил с «Манчестер Сити» до финала ЛЧ, но уступил там «Челси».

Контракт испанца действует до лета 2023 года.

«Сити» сейчас борется за очередное чемпионство в АПЛ.

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