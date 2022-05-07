Генич – о Дзюбе в «Црвене Звезде»: «Для меня это очень сомнительный трансфер»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» не может ему платить такие деньги, как «Зенит». Для меня это очень сомнительный трансфер.

Могу объяснить это только так: «Зенит» категорически не хочет, чтобы он играл против своего бывшего клуба, он не отпустит его ни в одну (российскую) команду. Возможно, «Зенит» не хочет, чтобы он оставался.

Чтобы его куда-нибудь на подобных финансовых условиях отпустить, клуб будет готов платить ему зарплату, частично или полностью – пусть он играет за «Црвену Звезду».

Главное – чтобы не в чемпионате России, не против «Зенита», – предположил Генич.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?