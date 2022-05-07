Гендиректор «Црвены Звезды» – о переговорах с Дзюбой: «Будьте терпеливы»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал новость, что сербский клуб предложил форварду «Зенита» Артему Дзюбе контракт по схеме «1+1».

«Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Нам нужно какое-то время для переговоров и решения. Будьте терпеливы», – сказал Терзич.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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