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Гендиректор «Црвены Звезды» – о переговорах с Дзюбой: «Будьте терпеливы»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал новость, что сербский клуб предложил форварду «Зенита» Артему Дзюбе контракт по схеме «1+1».

«Информация, что клуб сделал предложение по контракту Дзюбе? Нам нужно какое-то время для переговоров и решения. Будьте терпеливы», – сказал Терзич.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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