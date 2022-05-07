«Црвена Звезда» предложила Дзюбе контракт по схеме «1+1» («Матч ТВ»)

Стали известны подробности переговоров между «Црвеной Звездой» и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

По информации «Матч ТВ», сербский клуб готов заключить с футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один год.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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