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«Црвена Звезда» предложила Дзюбе контракт по схеме «1+1» («Матч ТВ»)

Стали известны подробности переговоров между «Црвеной Звездой» и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

По информации «Матч ТВ», сербский клуб готов заключить с футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один год.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1757

    Bozigit 41 минуту назад

    У Артема там все получится

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    Рейтинг: +1248

    Сергей Каспийский 1 час назад

    Если он эффективно играет 20 минут и уже сейчас сидит на банке, то через 2 года будет ходить по полю пешком

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    Рейтинг: +16671

    Garrincha58 2 часа назад

    2+1 было бы приемлемо, но это всё выдумки СМИ думаю никаких ни переговоров ни предложений не было

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