«Црвена Звезда» предложила Дзюбе контракт по схеме «1+1» («Матч ТВ»)

Стали известны подробности переговоров между «Црвеной Звездой» и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
По информации «Матч ТВ», сербский клуб готов заключить с футболистом однолетний контракт с опцией продления еще на один год.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»