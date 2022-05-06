Уткин: «Зениту» надо сплавить Дзюбу»

Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что «Зенит» не собирается продлевать контракт с форвардом Артемом Дзюбой. Летом он станет свободным агентом.

«Правда в том, что «Зенит» не хочет дальше нанимать Дзюбу. Им не нужен этот контракт. Надо технично сплавить.

Если останется – значит, не вышло», – написал Уткин.

Футболистом интересуется «Црвена Звезда».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?