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Уткин: «Зениту» надо сплавить Дзюбу»

Видеоблогер Василий Уткин сообщил, что «Зенит» не собирается продлевать контракт с форвардом Артемом Дзюбой. Летом он станет свободным агентом.

«Правда в том, что «Зенит» не хочет дальше нанимать Дзюбу. Им не нужен этот контракт. Надо технично сплавить.

Если останется – значит, не вышло», – написал Уткин.

  • Футболистом интересуется «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Сегодня, 19:25
Комментарии1
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    Рейтинг: +1949

    Беспонтий 36 минут назад

    васину тушку сплавили откуда только можно
    причём не технично а феерично
    и у всех вышло

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