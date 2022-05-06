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Где смотреть «Локомотив» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 мая

«Локомотив» и «Рубин» сыграют в матче 28-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в воскресенье, 8 мая.
  • Встреча пройдет на «РЖД Арене»
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Рубин

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 19:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Локомотив – Рубин

Коэффициенты:

  • Победа Локомотива – 1.98
  • Ничья – 3.65
  • Победа Рубина – 3.70

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Источник: Бомбардир.ру

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