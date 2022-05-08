Где смотреть «Локомотив» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 мая

«Локомотив» и «Рубин» сыграют в матче 28-го тура РПЛ.
Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей
- Игра состоится в воскресенье, 8 мая.
- Встреча пройдет на «РЖД Арене»
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Рубин
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции – в 19:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Локомотив – Рубин
- Победа Локомотива – 1.98
- Ничья – 3.65
- Победа Рубина – 3.70
Источник: Бомбардир.ру