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КДК РФС отменил красную карточку Апекова в матче «Краснодар» – «Локомотив»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление полузащитника «Краснодара» Руслана Апекова.

  • Футболист получил красную карточку в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
  • Апеков в центре поля в борьбе за мяч попал в ногу Дмитрию Живоглядову.
  • Арбитр Артем Чистяков после подсказки видеоассистента удалил игрока.

«Получили от «Краснодара» заявление об отмене красной Апекова. ЭСК установила, что судья ошибочно удалил игрока. КДК отменил красную Апекова», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16118

    paracetamol 17 минут назад

    А чё свистун с варщиком, не пострадали?

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  • ...
    Рейтинг: +1177

    Artemka444 21 минуту назад

    КДК у нас клоуны!!!

    0
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    Рейтинг: +16118

    paracetamol > Artemka444 16 минут назад

    Если бы только они...

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