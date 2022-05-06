КДК РФС отменил красную карточку Апекова в матче «Краснодар» – «Локомотив»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление полузащитника «Краснодара» Руслана Апекова.
- Футболист получил красную карточку в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
- Апеков в центре поля в борьбе за мяч попал в ногу Дмитрию Живоглядову.
- Арбитр Артем Чистяков после подсказки видеоассистента удалил игрока.
«Получили от «Краснодара» заявление об отмене красной Апекова. ЭСК установила, что судья ошибочно удалил игрока. КДК отменил красную Апекова», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Источник: «Чемпионат»