КДК РФС отменил красную карточку Апекова в матче «Краснодар» – «Локомотив»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС аннулировал удаление полузащитника «Краснодара» Руслана Апекова.

Футболист получил красную карточку в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Апеков в центре поля в борьбе за мяч попал в ногу Дмитрию Живоглядову.

Арбитр Артем Чистяков после подсказки видеоассистента удалил игрока.

«Получили от «Краснодара» заявление об отмене красной Апекова. ЭСК установила, что судья ошибочно удалил игрока. КДК отменил красную Апекова», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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