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Агент: «Уверен, что Николич еще поработает в РПЛ. Возможно, через год или два»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, анонсировал возвращение сербского специалиста в РПЛ.

«На «Локомотив» у него не осталось никаких обид. Такое бывает в спорте. Он не подходил под концепцию новых немецких менеджеров, их взгляды не совпали.

У Марко психология победителя, он хотел бороться за чемпионство, а не за пятые-шестые места.

Интерес к Николичу в России сохраняется, но пока он не определился с новой командой. Ближе к 15 мая должен принять решение.

Он сто процентов вернется в Россию, но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера это сдерживающий фактор. Посмотрим, что будет в будущем.

Уверен, что он еще поработает в РПЛ. Возможно, не сейчас, но через год-два», – сказал агент.

  • Серб возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
  • Николич – первый иностранный тренер в истории клуба, взявший трофей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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