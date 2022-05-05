В Монако прошли похороны Мино Райолы

Сегодня, 5 мая, состоялась церемония прощания с футбольным агентом Мино Райолой.

Похороны прошли в Монако в церкви Святого Карла в закрытом режиме.

Попрощаться с Райолой приехали Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти, Джастин Клюйверт и Златан Ибрагимович.

Агент умер в прошлую субботу, 30 апреля, в миланской больнице.

Ему было 54 года.

В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?