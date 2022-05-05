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В Монако прошли похороны Мино Райолы

Сегодня, 5 мая, состоялась церемония прощания с футбольным агентом Мино Райолой.

Похороны прошли в Монако в церкви Святого Карла в закрытом режиме.

Попрощаться с Райолой приехали Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти, Джастин Клюйверт и Златан Ибрагимович.

  • Агент умер в прошлую субботу, 30 апреля, в миланской больнице.
  • Ему было 54 года.
  • В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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Комментарии5
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    Рейтинг: +859

    Лфшт 36 минут назад

    Земля пухом, но без него футбол будет лучше

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    Рейтинг: +477

    Lipatoff 39 минут назад

    Зачем ему солнце, Монако? Когда он макаронником был, типо последнее желание?

    0
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    Рейтинг: +63337

    portero 1 час назад

    И кто заменит его в агентской мафии???

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    Рейтинг: +1197

    Дубина > portero 19 минут назад

    Ибрагимович)))

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    Рейтинг: +1890

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Президенты клубов и болелы вздохнули со скорбью, но с маленьким облегчением.

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