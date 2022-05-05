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В Монако прошли похороны Мино Райолы

5 мая 2022, 20:37
7

Сегодня, 5 мая, состоялась церемония прощания с футбольным агентом Мино Райолой.

Похороны прошли в Монако в церкви Святого Карла в закрытом режиме.

Попрощаться с Райолой приехали Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти, Джастин Клюйверт и Златан Ибрагимович.

  • Агент умер в прошлую субботу, 30 апреля, в миланской больнице.
  • Ему было 54 года.
  • В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в 73,5 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Европа Райола Мино
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1651772586
Президенты клубов и болелы вздохнули со скорбью, но с маленьким облегчением.
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portero
1651773313
И кто заменит его в агентской мафии???
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Lipatoff
1651775136
Зачем ему солнце, Монако? Когда он макаронником был, типо последнее желание?
Ответить
Лфшт
1651775313
Земля пухом, но без него футбол будет лучше
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BRO_football
1651777807
Отдельный котёл для него уже подготовлен)
Ответить
Юрэс
1651779406
Жадность фраера сгубила. СИДЯ и не чёкаясь
Ответить
ItalianFootball
1651823183
Что не говори, а деньги для себя и клиентов царские тянул.
Ответить
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