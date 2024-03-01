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    • Президент «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе Холанда

    Президент «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе Холанда

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что несколько лет назад вел переговоры о покупке Эрлинга Холанда.

    «Я был близок к подписанию Холанда за 50 миллионов евро, когда он выступал за «Зальцбург». Официальное предложение было готово, но его агент Мино Райола сказал мне: «Пожалуйста, не пытайтесь купить Эрлинга, поскольку я уже составил план его карьеры», – рассказал Де Лаурентис.

    • Зимой 2020 года Холанд перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».
    • Летом 2022-го его выкупил «Манчестер Сити».
    • Сейчас норвежца связывают с трансфером в «Реал» или «Барселону».

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    01.03.2024 14:38
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    Комментарии (1)
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    Pooodle
    1709295025
    Да какой нахрен Холланд? Кто это такой вообще? Чем он отличился... в отличии от Промеса. Гы-гы-гы!
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