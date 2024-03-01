Президент «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе Холанда

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что несколько лет назад вел переговоры о покупке Эрлинга Холанда.

«Я был близок к подписанию Холанда за 50 миллионов евро, когда он выступал за «Зальцбург». Официальное предложение было готово, но его агент Мино Райола сказал мне: «Пожалуйста, не пытайтесь купить Эрлинга, поскольку я уже составил план его карьеры», – рассказал Де Лаурентис.