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Роналду и Эриксен – в топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов АПЛ в сезоне-2021/22.

Переход нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» занял пятое место.

На первой строчке расположилось бесплатное подписание «Брентфордом» полузащитника Кристиана Эриксена.

  1. Кристиан Эриксен («Брентфорд», бесплатно);
  2. Луис Диас («Ливерпуль», 37 млн фунтов);
  3. Крейг Доусон («Вест Хэм», 2 млн фунтов);
  4. Конор Галлахер («Кристал Пэлас», аренда);
  5. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 13,5 млн фунтов);
  6. Мартин Эдегор («Арсенал», 30 млн фунтов);
  7. Дэн Берн («Ньюкасл», 13 млн фунтов);
  8. Марк Гехи («Кристал Пэлас», 18 млн фунтов);
  9. Бруно Гимараеш («Ньюкасл», 35 млн фунтов);
  10. Жозе Са («Вулверхэмптон», 7 млн фунтов).

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Источник: ESPN

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2487

    acor94 2 часа назад

    1+1 в восьми матчах. Что же тут хорошего? И почему при подписании свободных агентов не учитывают подписной бонус? У некоторых он куда выше стоймости трансфера

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    Рейтинг: +1992

    ItalianFootball 2 часа назад

    Лучшие пришли почти все за копейки, а у такого же списка худших до 100 лямов доходит, может это соотношение цена-качество и тупо по 100 лямов за Грилиша отдавать не надо или регулировать как-то ?

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    Рейтинг: +1884

    LOKOfanatik19 > ItalianFootball 1 час назад

    Паспорт в Англии тоже никто не отменял. У них там тоже лимиты... поэтому Англ. игроки так дорого стоят.

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