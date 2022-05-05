Роналду и Эриксен – в топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов АПЛ в сезоне-2021/22.
Переход нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» занял пятое место.
На первой строчке расположилось бесплатное подписание «Брентфордом» полузащитника Кристиана Эриксена.
- Кристиан Эриксен («Брентфорд», бесплатно);
- Луис Диас («Ливерпуль», 37 млн фунтов);
- Крейг Доусон («Вест Хэм», 2 млн фунтов);
- Конор Галлахер («Кристал Пэлас», аренда);
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 13,5 млн фунтов);
- Мартин Эдегор («Арсенал», 30 млн фунтов);
- Дэн Берн («Ньюкасл», 13 млн фунтов);
- Марк Гехи («Кристал Пэлас», 18 млн фунтов);
- Бруно Гимараеш («Ньюкасл», 35 млн фунтов);
- Жозе Са («Вулверхэмптон», 7 млн фунтов).
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Источник: ESPN