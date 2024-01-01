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Судья Федотов: «Чистяков ошибочно удалил Марадишвили в игре с «Краснодаром»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 19-го тура между «Краснодаром» и «Локомотивом». На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник москвичей Константин Марадишвили.

«За что Артем Чистяков удалил игрока «Локомотива»?

Для меня это ЖК. В данном эпизоде у игрока «Краснодара» нет явной возможности забить гол. Почему не вмешался VAR (Евгений Кукуляк), я не знаю.

Правильное решение: желтая карточка», – считает эксперт.

  • 22-летний Марадишвили стоит 3,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 23 матча, 3 гола, ассист.
  • «Локомотив» в случае ничьей останется на 6-м месте.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3796

    Кузьмич на трибуне 25 минут назад

    Ну допустим -это жёлая. Но она была бы вторая, а вторая жёлтая- красная. Какие могут тут быть споры? А вот в моменте Апеков-Живоглядов- оба шли в жёсткий стык, могли оба получить травму. Как сказал по ходу репортажа тренер Ахмата, в такой момент на тренировках даже свисток не дают. Судья тоже свисток не дал и игру не остановил, но потом сразу красная, как то не совсем логично. Больше всего удивила позиция игроков Локо, которые не собирались выбить мяч, даже перехватив контр атаку, пошли опять вперёд. А ведь их игрок на поле лежит .

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    Рейтинг: +63286

    portero 37 минут назад

    Апекова тоже, а Черникова совсем первую и вторую желтую придумал....

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    Рейтинг: +2379

    фанат джигурды 49 минут назад

    Да какая разница. Он удалялся и так, и так.
    Но я бы тоже прямую красную дал.

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    Рейтинг: +1598

    Vitaga 1 час назад

    забодали уже комментировать судейство.отставным судьям неймется. только разжигают психоз

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