Судья Федотов: «Чистяков ошибочно удалил Марадишвили в игре с «Краснодаром»

Ну допустим -это жёлая. Но она была бы вторая, а вторая жёлтая- красная. Какие могут тут быть споры? А вот в моменте Апеков-Живоглядов- оба шли в жёсткий стык, могли оба получить травму. Как сказал по ходу репортажа тренер Ахмата, в такой момент на тренировках даже свисток не дают. Судья тоже свисток не дал и игру не остановил, но потом сразу красная, как то не совсем логично. Больше всего удивила позиция игроков Локо, которые не собирались выбить мяч, даже перехватив контр атаку, пошли опять вперёд. А ведь их игрок на поле лежит .
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 19-го тура между «Краснодаром» и «Локомотивом». На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник москвичей Константин Марадишвили.
«За что Артем Чистяков удалил игрока «Локомотива»?
Для меня это ЖК. В данном эпизоде у игрока «Краснодара» нет явной возможности забить гол. Почему не вмешался VAR (Евгений Кукуляк), я не знаю.
Правильное решение: желтая карточка», – считает эксперт.
- 22-летний Марадишвили стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 23 матча, 3 гола, ассист.
- «Локомотив» в случае ничьей останется на 6-м месте.
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