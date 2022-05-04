Судья Федотов: «Чистяков ошибочно удалил Марадишвили в игре с «Краснодаром»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 19-го тура между «Краснодаром» и «Локомотивом». На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник москвичей Константин Марадишвили.

«За что Артем Чистяков удалил игрока «Локомотива»?

Для меня это ЖК. В данном эпизоде у игрока «Краснодара» нет явной возможности забить гол. Почему не вмешался VAR (Евгений Кукуляк), я не знаю.

Правильное решение: желтая карточка», – считает эксперт.

22-летний Марадишвили стоит 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у него 23 матча, 3 гола, ассист.

«Локомотив» в случае ничьей останется на 6-м месте.

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