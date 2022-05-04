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Судья Федотов: «Чистяков ошибся с обеими прямыми красными карточками в матче «Краснодар» – «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 19-го тура «Краснодар»«Локомотив» (1:0) с прямой красной карточкой Руслану Апекову во втором тайме. По мнению эксперта, судья ошибся, как и в случае с первым прямым удалением в игре.

«Ошибается Артем Чистяков.

В данном эпизоде следовало показать ЖК. Игрок «Краснодара» Апеков в безрассудной манере пытается сыграть в мяч и попадает игроку «Локомотива» по щитку. Нет шипов, продавливания и прямой ноги.

Правильное решение: желтая карточка», – написал Федотов.

  • Всего в матче было 3 красных карточки.
  • Единственный гол забил Александр Черников, позже удаленный.
  • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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04.05.2022 23:15
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