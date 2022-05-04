Мостовой – о Федотове в «Спартаке»: «Его «Сочи» выступает лучше. Какой смысл уходить?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.

«Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».

Другое дело, что «Спартак» — это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак». А «Сочи» сейчас на третьем-четвeртом месте, но кто знает, что будет через два-три года», — сказал Мостовой.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает в июне. Клуб не сообщал о продлении соглашения.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

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