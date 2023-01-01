Мостовой – о Федотове в «Спартаке»: «Его «Сочи» выступает лучше. Какой смысл уходить?»

На мой взгляд лучше спокойно работать в команде, которой есть возможность управлять чем пытаться успокоить неуправляемое русло реки по имени Спартак. Понятное дело имя команды легендарное, но и риски соответствующие.
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.
«Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».
Другое дело, что «Спартак» — это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак». А «Сочи» сейчас на третьем-четвeртом месте, но кто знает, что будет через два-три года», — сказал Мостовой.
- Контракт Федотова с «Сочи» истекает в июне. Клуб не сообщал о продлении соглашения.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.
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