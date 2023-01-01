Агент Олусегуна – о будущем в «Краснодаре»: «Ждем более определенной ситуации в России»

Местные куда лучше заезжего не.гритенка.
Таддеус Идама, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о будущем нигерийца в российском клубе.
«Об этом вам нужно поговорить с клубом. Мы ждем от них ответа. И также ждем, что ситуация в России станет более определенной», – сказал Идама.
- «Краснодар» после массового отъезда легионеров дозаявил Олусегуна, который играл в дубле.
- 20-летний нигериец сделал 1 ассист в 5 матчах РПЛ.
- Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
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