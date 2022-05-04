Агент Олусегуна – о будущем в «Краснодаре»: «Ждем более определенной ситуации в России»

Таддеус Идама, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, высказался о будущем нигерийца в российском клубе.

«Об этом вам нужно поговорить с клубом. Мы ждем от них ответа. И также ждем, что ситуация в России станет более определенной», – сказал Идама.

«Краснодар» после массового отъезда легионеров дозаявил Олусегуна, который играл в дубле.

20-летний нигериец сделал 1 ассист в 5 матчах РПЛ.

Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

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