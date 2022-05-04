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Карраскаль: «Очень хотел бы, чтобы ЦСКА меня выкупил»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассчитывает остаться в московском клубе по окончании срока аренды.

– Свое будущее ты называл вопросом между ЦСКА и «Ривером». А самому хочется здесь остаться на долгий отрезок, чего у тебя не было давно?

– Да, цель – остаться здесь надолго. Но все зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня.

– Не все иностранцы так настроены: время очень напряженное. Как получается думать только о футболе?

– Я чуть паниковал еще поначалу, когда только переходил из «Ривера». Но когда прилетел в Москву, понял: жизнь тут идет своим чередом. Все работает, функционирует.

Да, с переездом в Россию у меня перестроился весь жизненный уклад. Но Москва – прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достает, не пытается вторгнуться в твою жизнь.

Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту. Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрел стабильность.

В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице мне важно спокойствие и благополучие. Я это получаю.

  • ЦСКА арендовал Карраскаля с правом выкупа у «Ривер Плейт».
  • Колумбиец забил 1 гол в 11 матчах.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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