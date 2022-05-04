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Карраскаль: «Ко мне был интерес со стороны «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что им интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Зенит».

– ЦСКА интересовался тобой давно – как «Краснодар» со «Спартаком». Что-то про это слышал?

– Да, знал. Это правда. Еще был интерес со стороны «Зенита». Я тогда участвовал с «Ривер Плейтом» в Кубке Либертадорес. Тренеры очень мною дорожили и не хотели моего ухода.

– Переход в «Спартак» или «Зенит» из ЦСКА представить совсем сложно.

– Это то же самое, если бы я из «Ривера» перешел в «Боку Хуниорс». Точно так же невозможно.

  • ЦСКА арендовал Карраскаля с правом выкупа у «Ривер Плейт».
  • Колумбиец забил 1 гол в 11 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63115

    portero 21 минуту назад

    У ЦСКА имеется выбор, не факт что из аренды всех выкупят, будут торговаться как минимум, а то их купи, а они убегут....

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