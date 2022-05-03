Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

Анчелотти: «Бензема выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающего Карима Бензема признают лучшим футболистом мира.

«Карима не нужно обучать или направлять. Его надо просто использовать. Бензема не нужен тренер, потому что он профессионал, скромный человек и отличный игрок.

Он выиграл много матчей для нас, в этом сезоне Карим обеспечивал результат. Сейчас Бензема один из самых известных футболистов мира, но при этом он сохраняет спокойствие. Думаю, в этом его сила.

Карим выиграет «Золотой мяч». Но он сделает это не только благодаря себе – за этим будет стоять сильная структура сильного клуба», – сказал Анчелотти.

  • В этом сезоне француз забил 42 гола и сделал 13 ассистов в 42 матчах.
  • В 2021 году Бензема стал 4-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Анчелотти: «После «Реала» я, вероятно, закончу карьеру» 2
«Босс». Винисиус выложил фото с Анчелотти с сигарой и в очках 5
Анчелотти – 1-й тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы 13
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:40
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11