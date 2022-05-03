Анчелотти: «Бензема выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающего Карима Бензема признают лучшим футболистом мира.

«Карима не нужно обучать или направлять. Его надо просто использовать. Бензема не нужен тренер, потому что он профессионал, скромный человек и отличный игрок.

Он выиграл много матчей для нас, в этом сезоне Карим обеспечивал результат. Сейчас Бензема один из самых известных футболистов мира, но при этом он сохраняет спокойствие. Думаю, в этом его сила.

Карим выиграет «Золотой мяч». Но он сделает это не только благодаря себе – за этим будет стоять сильная структура сильного клуба», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне француз забил 42 гола и сделал 13 ассистов в 42 матчах.

В 2021 году Бензема стал 4-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

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