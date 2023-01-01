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Иванов – об отстранении России: «Двойные стандарты. Конечно, нужно расширять РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о введении новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

— Все это очень печально, конечно. Мы все переживаем, при чем здесь футболисты, спортсмены? Все говорят, что спорт вне политики, но в очередной раз демонстрируются двойные стандарты.

— Что теперь будет с российским футболом?

— Думаю, что РФС будут принимать колоссальные усилия, чтобы вернуть нас. Конечно, нам сейчас нужно расширять лигу, больше команд — больше матчей. Это обязательно нужно сделать. Что-то будем думать, делать.

Нужно больше соревнований. Наверное, можно и чемпионат России чуть раньше начать, например, в начале июля, чтобы не играть в декабре по холоду. Мы даже сейчас по своим болельщикам видим, что когда тепло, они с удовольствием приходят на трибуны и поддерживают команду. В общем, будем думать.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «РБ Спорт»

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