Головин – о 100-м матче за «Монако»: «Красивая цифра»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы над «Анжером» (2:0) в матче 35-го тура Лиги 1. Для россиянина эта игра стала сотой в составе французской команды.

«Выиграли абсолютно по делу. Важно было внимательно и аккуратно сыграть в обороне, особенно на первых минутах. Думаю, сегодня у нас неплохо получалось выбегать в контратаки, после которых мы создавали моменты. И неслучайно, что именно так был забит второй мяч.

Что думаю по поводу того, что этот матч стал для меня 100 в чемпионате Франции? Красивая цифра и хорошо, что получилось выиграть в этот день», – сказал Головин.

«Монако» купил Головина в 2018 году у ЦСКА за 30 миллионов евро.

В этом сезоне игрок провел 23 матча, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.

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