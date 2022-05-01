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Газизов: «Если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет»

1 мая 2022, 21:25
14

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допустил, что клуб прекратит существование в случае вылета из РПЛ. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.

– Я придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю.

– Надо увеличивать бюджет, чтобы вернуться?

– Да. И глава республики говорит об этом, и мы с ним на эту тему говорили. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в Премьер-лиге.

– Менеджеры топ-клубов не понимают, что нужно командам из второй восьмерки?

– Я же был в топ-клубе. Я знаю, как там думают. Здесь все ясно. Я говорю о другом – мы небольшой клуб, хотя мы достигали результатов. Мы каждый год работаем, чтобы заработать деньги. Мы зарабатываем. У нас есть игроки, которыми очень хорошо интересуются.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1651429961
Да и срать на вас
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Garrincha58
1651430281
продай Агаларова и хватит вам на сезон в ФНЛ
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portero
1651431112
о себе любимом беспокоится...
Ответить
Artemka444
1651432087
А зачем тогда нам такой клуб, который сегодня завтра преуратит существование
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JTherry
1651433592
Газик на жалость давит, прям, слезу вышибает - "не будет фуфы", сам и виноват...
Ответить
serhio80
1651435272
Сколько человек расстроится если Уфы не станет?
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Павелий
1651442727
Если вылетит Уфа, то Газизов будет вынужден оторваться от бюджетной кормушки!
Ответить
paracetamol
1651472864
Да и кер с ней. Оренбург будет!
Ответить
alefreddy
1651473874
все к этому идет
Ответить
plehanov6
1651551378
Уфу, жаль, а этого любителя халявных денег давно пора пинком под зад! Пригрели змею на груди. Не приютили бы, после того как " Спартак" его вышвырнул, разглядев гнилое нутро, смотришь, и Уфа сейчас занимала другую позицию!!!
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