Газизов: «Если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов допустил, что клуб прекратит существование в случае вылета из РПЛ. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.

– Я придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю.

– Надо увеличивать бюджет, чтобы вернуться?

– Да. И глава республики говорит об этом, и мы с ним на эту тему говорили. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в Премьер-лиге.

– Менеджеры топ-клубов не понимают, что нужно командам из второй восьмерки?

– Я же был в топ-клубе. Я знаю, как там думают. Здесь все ясно. Я говорю о другом – мы небольшой клуб, хотя мы достигали результатов. Мы каждый год работаем, чтобы заработать деньги. Мы зарабатываем. У нас есть игроки, которыми очень хорошо интересуются.

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