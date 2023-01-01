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АПЛ. «Эвертон» Лэмпарда обыграл «Челси», «Тоттенхэм» победил «Лестер» и вернулся в топ-4

«Тоттенхэм» в 35-м туре чемпионата Англии победил «Лестер». Во всех трех голах хозяев поучаствовал форвард Хын-Мин Сон. Лондонцы вернулись на четвертое место в таблице.

Два голевых паса сделал зимний новичок «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

«Эвертон» Фрэнка Лэмпарда оказался сильнее «Челси». Отставание ливерпулцев до спасительной 17-й строчки сократилось до двух очков.

Лэмпард ранее выступал за «Челси» и тренировал его.

Англия. АПЛ. 35-й тур

Эвертон – Челси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ришарлисон, 47.

Тоттенхэм – Лестер – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 22; 2:0 – Сон, 60; 3:0 – Сон, 79; 3:1 – Ихеначо, 90+1.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 17:56
Комментарии4
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    Рейтинг: +2518

    Play 1 час назад

    Всё правильно, Челси подарил очки легенде клуба, которому они нужнее.

    2
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    Рейтинг: +7167

    vladik12 > Play 51 минуту назад

    Именно так. Каким-то саботажем от "пенсионеров" попахивало.

    0
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    Рейтинг: +1866

    Romio-xxx > vladik12 24 минуты назад

    Какой саботаж?Ты видел,что Пикфорд творил в воротах???

    0
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    Рейтинг: +7167

    vladik12 > Romio-xxx 18 минут назад

    Хотели бы забить - забили бы, епт.

    0
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