АПЛ. «Эвертон» Лэмпарда обыграл «Челси», «Тоттенхэм» победил «Лестер» и вернулся в топ-4

«Тоттенхэм» в 35-м туре чемпионата Англии победил «Лестер». Во всех трех голах хозяев поучаствовал форвард Хын-Мин Сон. Лондонцы вернулись на четвертое место в таблице.

Два голевых паса сделал зимний новичок «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

«Эвертон» Фрэнка Лэмпарда оказался сильнее «Челси». Отставание ливерпулцев до спасительной 17-й строчки сократилось до двух очков.

Лэмпард ранее выступал за «Челси» и тренировал его.

Англия. АПЛ. 35-й тур

Эвертон – Челси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ришарлисон, 47.

Тоттенхэм – Лестер – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 22; 2:0 – Сон, 60; 3:0 – Сон, 79; 3:1 – Ихеначо, 90+1.

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