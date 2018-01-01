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Бригада Карасева назначена на матч чемпионата Саудовской Аравии

Российская бригада судей во главе с москвичом Сергеем Карасевым обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии. Он состоится 5 мая.

«В состав квартета судей также вошли лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент арбитра Виталий Мешков.

Практика приглашения иностранных арбитров распространена по всему миру. Федерация футбола Саудовской Аравии регулярно приглашает для работы на матчах судей, рекомендованных УЕФА. В 2018 году в эту страну приезжали работать Сергей Лапочкин, Алексей Еськов и Сергей Иванов. Другие национальные федерации также приглашали российских арбитров: в 2021 году Кирилл Левников работал на матче Кубка Греции», – напомнил РФС.

  • 5 мая в чемпионате Саудовской Аравии состоится 2 матча: «Аль-Таавун» – «Аль-Иттифак» и «Аль-Батин» – «Аль-Ахли».
  • Карасев работал на ЧМ-2018, Евро-2020.
  • С февраля Карасева не приглашают на матчи еврокубков.

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Источник: РФС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +965

    mama1991 1 час назад

    а потом после матча как жирик в багдаде))))))))

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