Вратарь «Локомотива» Гилерме недоволен уровнем конкуренции в РПЛ. «Зенит» взял титул четвертый раз подряд.

— Артем Дзюба сказал, что в РПЛ совсем нет конкуренции. Вы можете согласиться с тем, что «Зенит» — фаворит, которому слишком легко?

— На сегодня я могу сказать, что это правда.

— Они на голову сильнее?

— Я согласен, да. Есть факт: осталось три тура до конца сезона, а они уже чемпионы…

«Локомотив» – последний чемпион РПЛ до 4 подряд титулов «Зенита».

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

«Зениту» осталось 1 чемпионство до 2-й звезды на логотип.

Тест: назовите все российские клубы