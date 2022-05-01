Гилерме: «В РПЛ совсем нет конкуренции. «Зенит» на голову сильнее»

Вратарь «Локомотива» Гилерме недоволен уровнем конкуренции в РПЛ. «Зенит» взял титул четвертый раз подряд.
— Артем Дзюба сказал, что в РПЛ совсем нет конкуренции. Вы можете согласиться с тем, что «Зенит» — фаворит, которому слишком легко?
— На сегодня я могу сказать, что это правда.
— Они на голову сильнее?
— Я согласен, да. Есть факт: осталось три тура до конца сезона, а они уже чемпионы…
- «Локомотив» – последний чемпион РПЛ до 4 подряд титулов «Зенита».
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
- «Зениту» осталось 1 чемпионство до 2-й звезды на логотип.
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Источник: «Матч ТВ»