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Гилерме: «В РПЛ совсем нет конкуренции. «Зенит» на голову сильнее»

Вратарь «Локомотива» Гилерме недоволен уровнем конкуренции в РПЛ. «Зенит» взял титул четвертый раз подряд.

Артем Дзюба сказал, что в РПЛ совсем нет конкуренции. Вы можете согласиться с тем, что «Зенит» — фаворит, которому слишком легко?

— На сегодня я могу сказать, что это правда.

— Они на голову сильнее?

— Я согласен, да. Есть факт: осталось три тура до конца сезона, а они уже чемпионы…

  • «Локомотив» – последний чемпион РПЛ до 4 подряд титулов «Зенита».
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
  • «Зениту» осталось 1 чемпионство до 2-й звезды на логотип.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15514

    житель СПб 5 минут назад

    Ну так играть надо лучше (с точки зрения мотивации)! Как Алания, например.

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