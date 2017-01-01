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Генич – о Манчини в «Зените»: «Был на базе в начале недели, фотографировался и улетал в Италию. На сайте всю неделю появлялись фото, что тренер в деле»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о формате работы главного тренера Роберто Манчини в «Зените». Он был в команде в 2017-2018 годах.

«Манчини приходил с фотографом на базу в понедельник или вторник. Фотографировался в разной одежде в разных позах. Потом он улетал в Италию, где у него была любовь, а возвращался к матчу. В течение недели на сайте все время появлялись фото Манчини в деле в разной форме», – рассказал Генич на ютуб-канале Дарьи Исаевой.

  • В 2018 году Манчини ушел в сборную Италии.
  • Манчини выигрывал АПЛ, но не вывел Италию на ЧМ-2022.
  • После Манчини «Зенит» взял 4 чемпионства подряд.

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Источник: Бомбардир.ру

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