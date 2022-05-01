Губерниев: «Рубину» нужно как можно быстрее уволить Слуцкого. Команда рушится»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал «Рубин» уволить главного тренера Леонида Слуцкого. В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

«Ничего страшного, Слуцкий будет работать дальше и проиграет 0:10. Понятно, что команда рушится уже давно, это ясно всем, кроме руководства «Рубина», тренера нужно менять.

Слуцкий – хороший специалист, но у него ничего не выходит сейчас, если цель – терпеть такие унизительные поражения, то все хорошо; может быть, им нравится.

Сейчас 0:6, потом 0:8, 0:11 и так далее. Слуцкого нужно отправить в отставку как можно быстрее», – считает комментатор.

У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.

«Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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