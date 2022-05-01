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  • Губерниев: «Рубину» нужно как можно быстрее уволить Слуцкого. Команда рушится»

Губерниев: «Рубину» нужно как можно быстрее уволить Слуцкого. Команда рушится»

1 мая 2022, 01:15
17

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал «Рубин» уволить главного тренера Леонида Слуцкого. В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

«Ничего страшного, Слуцкий будет работать дальше и проиграет 0:10. Понятно, что команда рушится уже давно, это ясно всем, кроме руководства «Рубина», тренера нужно менять.

Слуцкий – хороший специалист, но у него ничего не выходит сейчас, если цель – терпеть такие унизительные поражения, то все хорошо; может быть, им нравится.

Сейчас 0:6, потом 0:8, 0:11 и так далее. Слуцкого нужно отправить в отставку как можно быстрее», – считает комментатор.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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Benifacto
1651357818
эксперт ты наш комментируй Биатлон, ты тут нам не нужен! Леня один из топовых тренеров в России....а ты все скатываешься в гавно!
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сутулая собака и лисы
1651363526
слуцкий приятный человек. не думаю, что увольнение его подстегнёт команду, только демотивирует. и проблемы руина несовсем в тренере.
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serppion
1651374858
Губерниев хоть в чем-либо специалист? Я про спорт, а не про трёп и склоки губошлёпа. Там-то он мастер.
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Garrincha58
1651380461
без тебя балабол разберутся кого увольнять, а кого поощрять
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portero
1651383051
греби подальше от футбола, любитель биатлонных девочек...
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BlackMurder
1651383594
Губерниев смотрю шарит ) иди тренируй тогда какой нибудь клуб
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paracetamol
1651384814
Какой Слуцкий специалист? Он же все везде разваливал и уходил с позором, что у нас, что в Англии!
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piligrim1986
1651384981
давайте губера поставим вместо слуцкого))) ну а на самом деле, ушла вся основа, играет второй состав, какие претензии к слуцкому?
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Vitaga
1651387394
дебил блин. куда лезет? спец нашелся... великий комментатор *****. мозгов минимум . комментирует биатлон неплохо. всё остальное полный отстой. Рубин наиболее пострадавшая команда из за отьезда легионеров. наиболее пострадавшая из за судейских ошибок. Слуцкий нормальный тренер - один из лучших в России. нужно время для создания коллектива на новой основе
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Taps
1651388784
Похоже Слуцкий больше бизнесом увлёкся, как тренер заканчивается.
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