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Губерниев: «Рубину» нужно как можно быстрее уволить Слуцкого. Команда рушится»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал «Рубин» уволить главного тренера Леонида Слуцкого. В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

«Ничего страшного, Слуцкий будет работать дальше и проиграет 0:10. Понятно, что команда рушится уже давно, это ясно всем, кроме руководства «Рубина», тренера нужно менять.

Слуцкий – хороший специалист, но у него ничего не выходит сейчас, если цель – терпеть такие унизительные поражения, то все хорошо; может быть, им нравится.

Сейчас 0:6, потом 0:8, 0:11 и так далее. Слуцкого нужно отправить в отставку как можно быстрее», – считает комментатор.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3871

    tarasofka 50 минут назад

    лучше бы бузов комментировал наши плачевные результаты в биатлоне так же. но нет же, мразь, такая, суёт рыло в футбол. чтоб тебе лыжу в жoпу засунули в хохфильцене.

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    Рейтинг: +1436

    Benifacto 51 минуту назад

    эксперт ты наш комментируй Биатлон, ты тут нам не нужен! Леня один из топовых тренеров в России....а ты все скатываешься в гавно!

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