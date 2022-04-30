Селюк: «Слуцкому нужно в шоу-бизнес. Там он может прославиться, а футбол – не его»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порекомендовал главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому сменить профессию. В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

– Что ожидали от этого матча?

– От этого матча я уже ничего не ожидал. Потому что на протяжении многих игр Слуцкий только один раз выиграл. Кстати, я заметил, как только он дал интервью Ксении Собчак, так все у него пошло наперекосяк.

– Возвращаясь к «Рубину»…

– Не столько к «Рубину», а к Слуцкому. Считаю, что тренерство не совсем его профессия, Лене нужно переходить в шоу-бизнес. Что там у нас есть – «Новая волна», КВН, «Песня года». Там он может прославиться, а футбол это не его.

У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.

«Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

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