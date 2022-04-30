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  • Селюк: «Слуцкому нужно в шоу-бизнес. Там он может прославиться, а футбол – не его»

Селюк: «Слуцкому нужно в шоу-бизнес. Там он может прославиться, а футбол – не его»

30 апреля 2022, 23:21
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк порекомендовал главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому сменить профессию. В 27-м туре РПЛ казанцы уступили «Сочи» (0:6).

– Что ожидали от этого матча?

– От этого матча я уже ничего не ожидал. Потому что на протяжении многих игр Слуцкий только один раз выиграл. Кстати, я заметил, как только он дал интервью Ксении Собчак, так все у него пошло наперекосяк.

– Возвращаясь к «Рубину»…

– Не столько к «Рубину», а к Слуцкому. Считаю, что тренерство не совсем его профессия, Лене нужно переходить в шоу-бизнес. Что там у нас есть – «Новая волна», КВН, «Песня года». Там он может прославиться, а футбол это не его.

  • У «Рубина» 6 поражений в 8 последних матчах.
  • «Рубин» занимает 11-е место в таблице РПЛ.
  • Они опустятся в зону стыков, если в этом туре победят «Химки» и «Нижний Новгород».

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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serppion
1651367663
Жестко про Лёню сказано, но точно. Какое-то время он еще что-то показывал на газзаевском багаже с газзаевским составом. И всё.
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gunstilzit
1651379457
А ведь прав торговец чёрным деревом. Если б не еврейское лобби и багаж Газзаева ,то кем бы он стал?
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vladimir-7
1651382169
Леонид Слуцкий находится в зоне воздействия судей за его критические высказывания в их судейство, главное удержаться в РПЛ, а на следующий сезон наберет достойных игроков и всё будет у него ОК. Что касается высказывания Селюка о профессии Слуцкого, то ему вообще лучше бы помолчать, так как ему, Селюку, нечего делать даже в околофутбольной деятельности, его место, как говорится, у параши.
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portero
1651386459
Селюк приглашает в шоу юморить, с чернышами на подтанцовке, заодно танцоров будут продавать....
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piligrim1986
1651389485
селюк, ты траоре пристроил? или еще ищешь клуб ему?
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BRO_football
1651390311
Да тут не только в Слуцком дело. Легионеры массово свалили и поэтому Рубин посыпался.
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